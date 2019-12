Gazzetta | La vittoria contro il Sassuolo è una liberazione per Gattuso | ma quanta

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) 90 minuti che racchiudono tutto il momento del Napoli. Lail, scrive ladello Sport, non sarà sicuramente la cura, ma può rappresentare il punto di svolta, soprattutto dal punto di vista psicologico per la squadra. Sicuramente è unache liberada molti fantasmi che lo avevano appesantito non appena arrivato sulla panchina del Napoli. La squadra non ha espresso un buon gioco nel primo tempo, andando al riposo sotto di un gol, ma nonostante questoha trovato la molla e i cambi giusti per ribaltare la situazione L’istinto non l’ha saputollare. E quando Obiang ha deviato nella propria rete, all’ultimo secondo, il pallone dellanapoletana, lui ha avuto un sussulto, s’è voltato verso la panchina ed ha cercato l’abbraccio del suo secondo, Riccio. Poi, al fischio finale, è entrato in campo ...

Gazzetta_it : Buongiorno con la prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? Salvate il Milan! Fantastica Atalanta, Diavolo all'infern… - Fisiofficial : GRANDISSIMA FEDERICA BRIGNONE! TRIONFO NEL GIGANTE DI COURCHEVEL: E' LA SUA 11ESIMA VITTORIA IN CARRIERA ????… - SiamoPartenopei : Gazzetta elogia Gattuso: bravo nell'indovinare le sostituzioni, chissà cosa avrà detto nell'intervallo alla squadra… -