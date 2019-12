Capodanno 2020 a Napoli | corse no stop per Linea 1 della metro | funicolari e autobus

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019)extra per lapolitana, glie le funiculari per arrivare in centro città. Le ha comunicate l'Azienda Napoletana Mobilità. Organizzate anche le fasce orarie per il trasporto pubblico per il 1° gennaio. Tutti gli orari anche per quanto riguarda i parcheggi di interscambio e ascensori cittadini.

