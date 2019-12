Allarme acqua alta a Venezia | atteso picco da 150 cm

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Atorna l’incubo dell’: dopo il disastro del 12 novembre, infatti, il Centro maree del Comune ha previsto per domenica 22 e lunedì 23 dicembre un nuovo. Secondo le stime, per lunedì 23 sono stati annunciati 150 cm per la mattinata. Intorno alle ore 10, sono stati registrati 144 cm. Il comunicato del Centro spiega che “l’onda di sessa movimento oscillatorio dell’Adriatico, ndr non presenta la usuale attenuazione”. L’marea rischia di sommergere il 70 per cento del centro storico della città lagunare.: nuovoL’ha toccato i 120 cm nella giornata di sabato 21 dicembre, mentre per domenica 22 èun nuovodi almeno 140 cm (superiore alle precedenti stime). Nel dettaglio, alle ore 8.15 l’salirà a 140 cm, mentre un secondo massimo di 85 cm è ...

