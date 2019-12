Alessandra Amoroso festeggia 10 anni di carriera con un evento speciale su Italia 1

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) 10disu1: l’Sono passati diecida quandoentrava nel talent show Amici di Maria De Filippi e faceva conoscere al mondo la sua voce. Diecidi successi, dischi d’oro e platino, di concerti sold out. La cantante ha deciso dire questo decennio musicale su1, prendendo parte a un gioco originale. Lunedì 23 dicembre 2019, lasarà infatti protagonista di unosu1, occupando la scrivania del direttore di rete, Laura Casarotto, invadendo la programmazione del canale e diventando protagonista esclusiva della giornata. Di seguito, vediamo in che cosa consiste questa giornata in mano ad: ecco tutte le anticipazioni. 10di: l’su1 Tutti gli appuntamenti principali della giornata saranno gestiti per un giorno da ...

IlContiAndrea : La sua e la mia ultima intervista del 2019. Con @AmorosoOF per @FQMagazineit abbiamo tirato le somme di un anno int… - AmorosoOF : E ci sarà anche Alessandra Amoroso! ?? #verissimo - IlContiAndrea : Tornerai a Sanremo? “Ho già tantissime cose ancora da fare, penso sempre a chi mi segue da tanti anni e mi rende fe… -