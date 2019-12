Alessandra Amoroso 10 anni stasera in tv 23 dicembre | scaletta e dove vedere il concerto

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019)10in tv lunedì 232019 Italia 1 festeggia i 10di carriera della cantante salentina. Di seguito tutte le anticipazioni. 10insiemein tv 23: diecidi successi, di dischi d'oro e di platino, di concerti sold out… Per festeggiarli lunedì 23la cantante sarà ospite fissa di Italia 1 e, dopo aver occupato per gioco la scrivania del direttore di rete Laura Casarotto, invaderà la programmazione diventando assoluta protagonista della giornata. Infattipresidierà ogni fascia del palinsesto "lanciando", a modo suo, tutti i principali appuntamenti: dai cartoni animati della mattina al nuovo episodio de I Simpson, da Studio Aperto al Meteo, ai telefilm del pomeriggio.

