Una sfilata unica

(Di domenica 22 dicembre 2019) Per alcuni, l’idea di unadi moda è presentata come qualcosa di banale e frivolo, ma questo non deve essere così nonostante i cliché che ruotano attorno a questo mondo. Lo ha dimostrato un evento tenutosi a Malta, nel mese di novembre, in cui i protagonisti erano ragazze e ragazzi meravigliose con grande talento e carisma. Ma in modo speciale, la piccola Francesca Rausi ha conquistato tutti con il suo debutto a sorpresa. Rausi ha solo 4 anni ma è con incredibile sicurezza e tenerezza che alla fine ha affascinato tutti durante l’evento. Alla, la piccola maltese si è unita a Madeline Stuart, la prima modella di passerella al mondo con sindrome di Down. Francesca e Madeline hanno suggellato la loro amicizia con un abbraccio emotivo. Michelle, 43 anni, è la madre di Francesca e ha rivelato che la sua bambina è un’amante delle passerelle e del balletto. La ...

Leggi la notizia su bigodino

