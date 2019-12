Un piccolo miracolo tra le polemiche Ultima fiducia sulla manovra

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Con il voto didomani alla Camera, la2020 si appresta a superare l’ultimo passaggio parlamentare. Per il governo, si tratta di un “”, in un momento in cui la maggioranza continua a essere attraversata da tensioni e accuse incrociate. Per scongiurare il rischio di esercizio provvisorio, l’esecutivo ha blindato il testo in seconda lettura.“Con la Legge di Bilancio non ci limitiamo a mettere il Paese e i conti in sicurezza, ma vogliamo intraprendere un cammino ambizioso che attraverso il dialogo e il confronto con tutti punta a rendere l’Italia un Paese non solo più prospero ma più giusto e più unito”, ha sottolineato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in una lettera pubblicata da Avvenire.“Abbiamo portato a termine un ‘’, come lo ha definito ...

