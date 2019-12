Star Wars | l’ascesa di Skywalker | fan impazzisce per un telefono

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un fan dipresente alla proiezione cinematografica della pellicola della famosa saga è andato in escandescenza perché un altro spettatore ha controllato il cellulare durante il film.: L’ascesa di, fan in escadenscenza contro spettatore Da pochi giorni in Italia è uscito: L’ascesa di, ultimo prequel della famosa saga cinematografica. I fan del genere sono impazziti, ma qualcuno non tanto per la trama avvicente, ma per motivi etici. A Vancouver, durante la proiezione del fim in un cinema, un fan è letteralemente impazzito, accanendosi contro altri spettatori intenti a guardare i telefoni piuttosto che il grande schermo: “Io sono un vero fan di! Spegnete i vostri telefoni! Spegnete i vostri telefoni! Spegnete i vostri telefoni! Usate le vostre teste! Benvenuti nel 21esimo secolo! Siete dei perdenti, sempre ...

