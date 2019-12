Sassuolo-Napoli 1-0 al 45esimo | del Napoli non c’è traccia

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019)1-0 primo tempo. Ildi De Zerbi ruba la idea aldi Gattuso. Sono i neroverdi a proporre calcio, pur avendo abbandonato il 4-3-3. Ci è arrivato persino De Zerbi, mentre ilsi è riscoperto affetto da nostalgia. De Zerbi ha giocato anche senza Berardi e Djuricic. Gattuso ha messo Fabian Ruiz in mezzo al campo, a giostrare. E ha piazzato ancora una volta Mertens in panchina (la novità più evidente della sua gestione, oltre al 4-3-3) Nulla in realtà, perché il pallone lo ha avuto quasi sempre ilche ha sfiorato il gol al primo minuto ma per fortuna Mario Rui ha salvato sulla linea. Stavolta ilnon ha subito gol in apertura. Lo ha subito alla mezz’ora con un’azione alla. Cross sul secondo palo dove c’è Traorè che fa il Callejon e buca Meret sotto le gambe. Ilnon ha accennato alcuna reazione, ha in qualche ...

