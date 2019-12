Prossimo turno Serie A 2019 2020

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019): date e partite in programma La/20 procede a ritmo serrato con le partite della 18ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma della prossima giornata del massimo campionato italiano.A 18ª Giornata (5 gennaio-6 gennaio) Domenica 5 gennaioOre 12.30, BRESCIA-LAZIO (SKY) Ore 15.00, SPAL-VERONA (SKY) Ore 18.00, GENOA-SASSUOLO (SKY) Ore 20.45, ROMA-TORINO (DAZN) Lunedì 6 gennaioOre 12.30, BOLOGNA-FIORENTINA (DAZN) Ore 15.00, ATALANTA-PARMA (DAZN) Ore 15.00, JUVENTUS-CAGLIARI (SKY) Ore 15.00, MILAN-SAMPDORIA (SKY) Ore 18.00, LECCE-UDINESE (SKY) Ore 20.45, NAPOLI-INTER (SKY)

