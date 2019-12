Lamberto Sposini torna sui social | l’affettuoso saluto dei fan

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il giornalistasuidopo un mese di assenza. Il volto storico de La Vita in Diretta è stato colpito nell’aprile del 2011 da un’emorragia cerebrale a seguito della quale si è ritirato a vita privata.può contare su una folta schiera di amici e fan che lo sostengono, come Enrico Mentana, che poco tempo fa ha parlato dell’amicizia che lo lega al collega.: abbraccio suicon Cesara Buonamicia sorridere sui, con un abbraccio insieme alla collega del Tg5 Cesara Buonamici: “Cesara e le risate” recita non a caso la didascalia. Il giornalista ha riscosso i saluti affettuosi dei fan, che esprimono la gioia nel rivederlo e gli augurano un buon Natale. View this post on Instagram Cesara e le risate A post shared by(@) on Dec 19, 2019 at ...

zazoomnews : Lamberto Sposini le risate e i sorrisi con Cesara Buonamici commuovono la rete - #Lamberto #Sposini #risate… - novasocialnews : Lamberto Sposini, abbraccio social con Cesara Buonamici #novasocialnews #televisione #allnews24 #nonstopnews - zazoomblog : Lamberto Sposini le risate e i sorrisi con Cesara Buonamici commuovono la rete - #Lamberto #Sposini #risate… -