Gomez a fine primo tempo | «Dobbiamo chiudere la partita»

(Di domenica 22 dicembre 2019) Papuparla a: «Siamo andati a un ritmo altissimo, adessoprovare ala» Al termine della prima frazione di gioco, Papuha commentato i 45 iniziali della gara contro il Milan. Queste le sue parole a Dazn: «Siamo andati a un ritmo altissimo, ma ci sono stati 10 minuti in cui l’abbiamo perso ecercare dila. Quando non abbiamo una punta vera la nostra idea è di stare in mezzo tra il terzino e il centrale per poi girarci e far male». Leggi su Calcionews24.com

