Concorso Camera dei deputati | l’indiscrezione | “Alle prove sono iscritti anche alcuni

(Di domenica 22 dicembre 2019)dei: “Alle” Manca sempre meno alper consiglieri parlamentari alla, previsto per il mese di gennaio, con 30 posti disponibili: nelle ultime settimane, però, a Montecitorio è stata sollevata una grossa polemica, visto che secondo alcune indiscrezioni tra i 15mila candidati alla prova ci sarannodiversi. A riportare questa voce è l’Adnkronos, che ha raccontato che il questore di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli ha addirittura scritto una lettera a Roberto Fico. Il presidente della, infatti, risultaessere il capo della commissione giudicatrice dei concorsi. Per questo motivo Cirielli ha voluto segnalargli il caso: nonostante non sia espressamente vietato, secondo il questore di Fdi e una schiera di altri parlamentari sarebbe meglio, per evitare di ...

dinunziogio : RT @07Emmedi: Concorso Camera: partecipano al concorso per consiglieri parlamentari anche alcuni deputati del M5S. Dopo essere stati eletti… - francoliver2 : Camera, Meloni: 'Escludere parlamentari da concorso' - IMoresi : RT @LFacciato: Ma veramente quei miserabili peracottari dei grillini stanno cercando di farsi assumere alla camera tramite concorso presied… -