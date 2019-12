Bimbo di 7 anni perde l’equilibrio in bici e precipita nel fiume | è in gravi condizioni

Leggi la notizia su newnotizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un bambino è caduto neled è stato trascinato per 300 metri prima di essere salvato dal papà: versa inSono ore drammatiche per la famiglia di undi 7, indopo essere finito in acqua. Il piccolo, che si trovava incletta insieme ai genitori e che … L'articolodi 7l’equilibrio innel: è inNewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : Forte terremoto nelle Filippine, almeno quattro le vittime, anche un bimbo di sei anni #ANSA - GiusPecoraro : RT @HuffPostItalia: Bimbo di 7 anni cade nel fiume. Padre si tuffa e lo salva, ma è gravissimo - edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Pistoia, bimbo di 7 anni travolto da un fiume in piena: è grave #pistoia -