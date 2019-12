Snowboardcross, MONOPOLIO ITALIA! Due vittorie e quattro podi in due gare, Moioli e Sommariva illuminano Cervinia! (Di sabato 21 dicembre 2019) Due vittorie e quattro podio, l’Italia ha letteralmente dominato la tappa della Coppa del Mondo di Snowboardcross andata in scena a Cervinia. In uno scenario davvero paradisiaco, con montagne innevate e un sole splendente, gli azzurri hanno brillato più che mai in questo appuntamento casalingo e la nostra Nazione si è resa protagonista di un MONOPOLIO assoluto da incorniciare e ricordare a lungo: il tricolore ha sventolato gonfio d’orgoglio all’ombra del Monte Cervino grazie alle imprese dei nostri portacolori che hanno illuminato la scena offrendo delle prestazioni perfette. Michela Moioli è tornata al successo a quasi due anni dall’ultimo sigillo (17 marzo 2018 a Veysonnaz), la Campionessa del Mondo ha infilato l’undicesima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale e si è ripresa lo scettro offrendo una prova di lusso come non le riusciva ...

