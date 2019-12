Sci di fondo | Coppa del Mondo Planica 2019 | Federico Pellegrino ottimo secondo | si

Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2019 : nella sprint tl femminile successo di Jonna Sundling davanti a Stina Nilsson : Si è appena conclusa, dopo una lunga interruzione tra quarti e semifinali a causa di un temporale con conseguente rischio fulmini, a Planica, in Slovenia, la sprint in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: doppietta svedese con Jonna Sunding davanti a Stina Nilsson, mentre è terza la statunitense Julia Kern. In casa Italia 19ma Greta Laurent, 30ma Alice Calclini. In finale è doppietta svedese, con Jonna Sundling, seconda ...

15.01: Taugboel vince la seconda semifinale davanti a Jouve. Non ci sono ripescati da questa semifinale 14.57: Al via la seconda semifinale con Jouve (Fra), Retivykh (Rus), Tefre (Nor), Grate (Swe), Taugboel (Nor), Haeggstroem (Swe) 14.55: Un'altra sgasata micidiale in salita nel finale per Pellegrino che mette tutti alle spalle, compreso il francese Chanavat che comunque entra in finale come

14.45: Al via la seconda semifinale con Hagstroem (Swe), Kern 8Usa), Lampic (Slo), Visnar (Slo), Krehl (Ger), Faehndrich (Sui) 14.43: Doppietta svedese! Vince Sundling davanti a Svahn, terzo posto per Caldwell e quarto per Stenseth. Clamorosamente fuori la leader di coppa Falla 14.43: Falla e Stenseth si scontrano e cadono 14.42: Falla e Svahn davanti a metà gara 14.40: Al via della prima semifinale

12.46 SNOWBOARD – Michela Moioli e Lorenzo Sommariva sono saliti entrambi in testa alle rispettive classifiche di Coppa del Mondo di cross! 12.45 SNOWBOARD – Incredibile doppietta azzurra anche in campo maschile! Lorenzo Sommariva, al primo trionfo in carriera (lui che non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo), ha vinto davanti al

Sci di fondo - Tour de Ski 2019-2020 : quando si corre? Calendario - date - programma e tv : Arriva la fine dell’anno solare e torna il consueto appuntamento con il Tour de Ski all’interno del Calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo: cinque delle sette tappe della manifestazione saranno in Italia, anche se l’opening si terrà in Svizzera, per la precisione a Lenzerheide, sede delle prime due tappe. Tra vecchio e nuovo anno le due gare distance di Dobbiaco, poi il gran finale in Val di Fiemme con la consueta ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino secondo nelle qualifiche della sprint di Planica. Sorpresa Hellweger : Si sono appena concluse a Planica, in Slovenia, le qualificazioni delle sprint in tecnica libera valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo: in casa Italia erano dieci gli azzurri al via: tra le donne passano il turno Greta Laurent (21ma) ed Alice Canclini (28ma), mentre tra gli uomini vanno ai quarti Federico Pellegrino (secondo), Michael Hellweger (undicesimo) e Stefan Zelger (26°). Nella prova maschile sugli 1.3 km vinta dal transalpino ...

11:59 Giunge dunque al termine questa prima parte della nostra DIRETTA LIVE. Ci ritroveremo verso le ore 13:30, quando inizieranno i quarti di finale femminili seguiti da quelli maschili, per poi procedere con le fasi finali! 11:58 La classifica dei primi cinque al maschile 1 Chanavat (FRA) 2'10″91 2 Pellegrino (ITA) 2'13″46 3 Skar (NOR)

11:48 Michael Hellweger piazza la sorpresa! Decima posizione per l'azzurro con 2'15″60, davvero bravo! 11:47 2'16″90 per Stefan Zelger, che al momento è buon 19°. Potrebbe anche bastargli, ma mancano ancora molti uomini. 11:46 Gli va a far compagnia il russo Sergey Ustiugov, che con 2'20″85 non entra nei primi 30 11:45 2'21″52 per De Fabiani,

11:27 Questi i tempi delle prime cinque delle qualificazioni femminili: 1 Van der Graaff (SUI) 2'30″18 2 Sundling (SWE) 2'30″23 3 Faehndrich (SUI) 2'30″74 4 Haggstroem (SWE) 2'30″99 5 Caldwell (USA) 2'31″06 11:23 Alle 11:35, dunque, si proseguirà con le qualificazioni al maschile 11:19 Vince le qualificazioni la svizzera Laurien Van der

11:02 Partite tutte le prime otto, tra cui Lucia Scardoni; tra pochissimo i primi rilevamenti sul traguardo mentre ai 700 metri Visnar passa in 1'06″7 e Nilsson in 1'08″2 11:00 E si comincia sui 1300 metr di Planica! 10:55 Stina Nilsson parte subito dopo Svahn, mentre, col pettorale rosso, la norvegese Maiken Caspersen Falla sarà la quattordicesima a prendere il via.

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 21 dicembre : super sabato con la discesa della Val Gardena - biathlon e Sci di fondo!

Tutti i partecipanti alle due gare Sprint – La presentazione della gara maschile – La presentazione della gara femminile Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare Sprint di Planica, valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo nell'ultimo weekend che precede il Tour de Ski. Sulle nevi slovene c'è tanta voglia di riscatto per i colori italiani, che nelle finali a

Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2019 : Federico Pellegrino in Slovenia per ritornare a gioire : C’è una bella occasione nelle mani di molti partecipanti alla sprint di Planica odierna, a tecnica libera: l’assenza di Johannes Klaebo (c’è un Tour de Ski da preparare), infatti, crea tutte le premesse per una gara potenzialmente combattutissima. Il primo a poter cercare di approfittare della situazione è senz’altro il maggiore rivale del norvegese, Federico Pellegrino. L’azzurro, peraltro, ha una doppia ...

Sci di fondo oggi in tv - orari sprint Planica 2019 : startlist - programma e streaming : Riparte oggi la Coppa del Mondo di sci di fondo, con un fine settimana tutto in salsa sprint che si disputa a Planica, in Slovenia. Nella giornata odierna si disputa la prova individuale a tecnica libera, mentre domani è la volta della team sprint, la prima di quest’annata. Luogo non esattamente abituale dello scenario di Coppa del Mondo, Planica ha visto Federico Pellegrino vittorioso nel 2016, anno in cui fu in grado di precedere il duo ...