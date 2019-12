Scadenze fiscali fine 2019 | iva e calendario date Ecco la guida

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 21 dicembre 2019): iva ela: si prepara il rush finale dei versamenti al Fisco prima dell’arrivo del 2020. Data da tenere a mente per i contribuenti il 27 dicembre: acconto Iva entro il 27 dicembreFissato al 27 dicembre il termine ultimo per versare l’acconto Iva per il. La liquidazione periodica di chiusura dell’ultimo mese dell’anno o dell’ultimo trimestre dell’anno a seconda dei contribuenti dovrà avvenire con un versamento pari all’88% dell’importo totale, calcolato con metodo storico o previsionale, oppure pari all’Iva risultante a debito il 20 dicembrein caso di calcolo analitico. Il versamento in oggetto deve essere effettuato dai contribuenti tramite modalità telematica via modello F24 (codice tributo 6013 per acconto Iva mensile, codice tributo 6035 per acconto Iva ...

