Primo aggiornamento dopo Android 10 di ASUS Zenfone 6 | diverse novità incluse

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si aggiorna l'6 con la patch di sicurezza di novembre 2019,circa un paio di mesi dal rilascio di10 (di cui più diffusamente vi avevamo parlato in questo articolo). Il pacchetto si declina nelle doppia versioni ZS630KL IN e ZS630KL WW, che si preoccupa anche di incrementare la stabilità del sistema e delle prestazioni generali. Migliora, in particolare, il comparto fotografico introducendo la possibilità di sfruttare lo zoom nel passaggio tra la fotocamera principale e quella grandangolare senza dover passare per il pulsante dedicato. Come riportato dal forum ufficiale ZenTalk, secondo il changelog sono state aggiornate le impostazioni APN, corretta l'animazione boot, introdotto il supporto a sei nuove lingue, attivato il VoLTE/VoWiFi per Vivo Brazil (queste due ultimenon ci riguarda di persona, salvo casi particolari), aggiunta una funzionalità ...

