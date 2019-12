Omicidio Sacchi | i soldi erano di Princi | l’accusa dei pm

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Continuano ad emergere nuovi elementi in merito all’di Luca, il 24enne morto a Roma, all’esterno di un pub, in circostanze ancora poco chiare. Al momento le indagini vedono coinvolta anche Anastasyia, la fidanzata della vittima, probabilmente al corrente del giro di droga guidato da Giovanni. Proprio su quest’ultimo si starebbero concentrando gli ultimi sospetti dei pm incaricati dell’indagine.: le ultime novità Nello zaino di Anastasiya sono stati ritrovati 70 mila euro, che, con ogni probabilità sarebbero serviti a concludere un affare di droga. Sembra però che non si trattasse di una compravendita isolata, ma di uno dei tanti affari di un giro di sostanze stupefacenti molto più ampio gestito proprio da. Quei 70 mila euro sarebbero infatti potuti raddoppiare piazzando la merce al dettaglio per poi reinvestire ...

