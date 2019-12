Nuoto | ISL 2019 | Energy Standard campioni a Las Vegas | Caeleb Dressel MVP delle Finali

Leggi la notizia su oasport

Le Finali della ISL, la Champions League (vasca corta) del nuoto, sono andate in archivio. Nella piscina del Mandala Bay di Las Vegas (Stati Uniti) le prestazioni di livello non sono mancate e nella sfida per il successo finale tra Cali Condors, LA Current, London Roar e Energy Standard sono stati questi ultimi ad imporsi con 453.5 punti. Una compagine nella quale il giapponese Daiya Seto, ieri autore del nuovo primato del mondo dei 400 misti, ha fatto valere le sue strepitose qualità acquatiche, aggiudicandosi i 200 farfalla (1'48″77) e i 200 misti (1'50″76) con crono degni di nota. Energy Standard che poi ha fatto la differenza con le prove a squadre, decisive nel computo complessivo della graduatoria finale. Premiata al termine della manifestazione come MVP della ISL la svedese Sarah Sjoestroem, vittoriosa a Las Vegas nelle skins race, battendo in finale ...

