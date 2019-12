Maltempo | allerta in 14 regioni Una vittima in Friuli | crolla un tratto della Cassia

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Nuova ondata diin Italia.rossa in Liguria. E’ stata rinviata a gennaio la partita di Serie B tra Spezia e Cremonese. ROMA – La tregua è finita. Nuova ondata diin Italia conrossa in Liguria per venerdì 20 dicembre 2019. Onde alte 7 metri e diverse situazioni di criticità nel Sanremese. Per la giornata di sabato previstain 14unin Toscana Un’ èto in Toscana. La strada è stata interrotta ma non sembrano esserci auto coinvolte. Il presidenteRegione, Enrico Rossi, è pronto a dichiarare lo stato di emergenza. Ilha fattore un pezzostataletra Abbadia San Salvatore e Radicofani.La strada è…Pubblicato da Enrico Rossi su Sabato 21 dicembre 2019, unainLa nuova ondata ...

ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: nuova allerta. Situazione critica in #Liguria: onde alte 7 metri #ANSA - fanpage : Maltempo, Italia in allerta: in Liguria frane isolano 900 persone, picco acqua alta a Venezia -