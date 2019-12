LIVE Sci di fondo | Sprint Planica 2019 in DIRETTA | Federico Pellegrino secondo | sorpresa

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:48 Michael Hellweger piazza la! Decima posizione per l’azzurro con 2’15″60, davvero bravo! 11:47 2’16″90 per Stefan Zelger, che al momento è buon 19°. Potrebbe anche bastargli, ma mancano ancora molti uomini. 11:46 Gli va a far compagnia il russo Sergey Ustiugov, che con 2’20″85 non entra nei primi 30 11:45 2’21″52 per De Fabiani, lontanissimo da Chanavat e ultimo, con nessuna possibilità di qualificarsi 11:44 1’04″6 per Francesco De Fabiani ai 700 metri, ed è l’ultimo tempo ad ora. 11:43 Questo l’attuale podio delle qualificazioni: Chanavat--Skar, con il norvegese a 3’06” dal leader 11:42 Prestazione spettacolare di Chanavat, che scalzadal comando con 2’10″91, un tempo inferiore di 2″55 rispetto ...

