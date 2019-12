Le 10 app più utili del 2019

Leggi la notizia su wired

(Di sabato 21 dicembre 2019) È stato calcolato che in media sui nostri smartphone ci sono all’incirca 80 app, ma ne usiamo appena la metà. Quali? La classifica del sito Android Rank riserva poche sorprese: le mappe di Google, Youtube, Facebook, Instagram, WhatsApp… Ecco allora che c’è bisogno di un bel po’ di app, pensate per semplificarci la vita, come queste 10 che hanno fatto il botto nele che, secondo noi, non resteranno di certo tra quelle inzzate del vostro smartphone. 1. Ufirst (gratis per iOs e Android) Se avesse uno slogan potrebbe essere: basta code! Una volta scaricata, infatti ci geolocalizza ci mostra l’elenco delle strutture pubbliche e private che permettono di staccare virtualmente il numero per la fila e monitorare, ovunque ci si trovi, l’avanzamento della coda da remoto, anche attraverso notifiche sullo smartphone quando si avvicina il nostro turno. Risultato: meno folla ...

