Albero di fiocchi di neve | una ricetta per Natale con Nutella di Benedetta Rossi

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di sabato 21 dicembre 2019)in collaborazione conha preparato una buonissimaper. E noi abbiamo deciso di suggerirvi laper questo dolce davvero molto buono. Undidia base diche piacerà a grandi e piccini. Vediamo quindi come si prepara questo delizioso dolce. RICETTE DICONPREPARADIEd ecco gli ingredienti che ci servono per lapreparata da: 500 gr di farina metà manitoba e metà 007 gr di lievito di birra disidratato2 cucchiaini di zucchero200 ml di latte tiepido100 gr di zucchero100 ml di olio di semi di girasole1 uovo1 bustina di vanillina240 gr di®250 ml di panna montata già zuccherata Iniziamo dall’impasto, come vedete dalla ...

