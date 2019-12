Sulla Gregoretti Di Pietro difende Salvini “Di Maio non poteva non sapere”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ospite all’Aria che Tira l’ex leader IdV Antonio Di: “l’ex ministro potrebbe aver agito per interesse del Paese. I pm decideranno se il reato è perseguibile o meno.” E tuona contro Di“Erano al governo insieme, nonno non sapere” “Il reato è stato commesso quanto al governo c’erano loro, come … L'articoloDi“Dinonnon sapere” proviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : 'Di Maio prima dice che sulla Diciotti volevano lanciare un segnale all'Europa mentre sulla Gregoretti è Salvini ad… - SkyTG24 : 'Se difendere i confini e la dignità del mio Paese comporta un processo c'è qualcosa che non va', #Salvini commenta… - LegaSalvini : ++ DI MAIO E IL M5S VOGLIONO SALVINI IN GALERA ++ ??VERGOGNA! Di Maio: “Da noi sì all’autorizzazione a procedere… -