Sci alpino, startlist e pettorali di partenza discesa Val Gardena 2019: programma, orario e tv (Di venerdì 20 dicembre 2019) La Val Gardena si prepara per il piatto forte del suo programma la discesa libera. Sulla Saslong nella giornata di domani, infatti, gli Uomini-Jet si sfideranno tra Gobbe di Cammello e Prati del Ciaslat sulla difficile pista gardenese. La speranza di tutti è che la prova proceda in una maniera più lineare rispetto a quanto visto nel SuperG tra ritardi, posticipi e oltre 3 di gara non conclusa. Dalle ore 11.45 sarà grandissimo spettacolo. Una grande sfida tra il nostro Dominik Paris, grande padrone di casa e smanioso di rifarsi dopo quanto visto oggi, e i numerosi rivali con Vincent Kriechmayr che sogna la doppietta. Particolare attenzione ai norvegesi Kjetil Jansrud e Aleksander Aamodt Kilde, senza dimenticare le pattuglie austriache e svizzere, sempre agguerritissime. IN TV – La discesa libera della Val Gardena di Coppa del Mondo di sci alpino sarà visibile su Eurosport e ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sci alpino