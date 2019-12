Romina Power frena su Sanremo 2020 | “Non so se ci sarò con Al Bano”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 20 dicembre 2019)smentisce Al Bano Carrisi? “? Non so se ci!” Come ha anticipato Al Bano Carrisi durante una puntata di Porta a Porta della scorsa settimana, il programma del primo canale della Tv di Stato condotto da Bruno Vespa, sarà uno dei super ospiti del Festival ditargato Amadeus, che ne è anche direttore artistico in coppia con la sua ex moglie e attuale partner musicale. Contattata dall’Adnkronos in merito ad una sua partecipazione alla popolare kermesse musicale,ha smentito Al Bano. La cantante ha deciso di non rilasciare nessuna dichiarazione in merito ae poi ha dichiarato: “Io stessa non so ancora se ci”. Laconiche sono le sue dichiarazioni che lascino tutto al caso. Quindi vedremo all’Ariston solo Al Bano? Oppure la loro ospitata è saltata definitivamente? Lanon ha ...

