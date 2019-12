Omicidio di Meredith Kercher | permesso premio per Rudy Guede | passerà Natale a Perugia

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019), ospite della sua maestra delle scuole elementari. È quanto stabilito dal Tribunale di Sorveglianza per il 33enne originario della Costa d’Avorio, unico condannato in concorso con ignoti per l’della studentessa. Dodici anni fa il delitto di, ospite della sua maestra delle scuole elementari. È quanto stabilito dal Tribunale di Sorveglianza per il 33enne originario della Costa d’Avorio, unico condannato in concorso con ignoti per l’della studentessa, che recentemente ha ottenuto la semilibertà senza affidamento ai Servizi Sociali, tornerà nella città che è stata scenario del delitto da cittadino semilibero. Il giovane due volte dottore (ha conseguito in carcere due lauree) sta scontando la sua condanna nel carcere di Viterbo, dove ha ...

