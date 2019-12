Nuoto | Finali ISL 2019 | Caeleb Dressel fa il suo il record del mondo dei 50 sl in vasca

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Fuochi d’artificio al Mandala Bay di Las Vegas (Stati Uniti), sede delledella ISL, la Champions League delcorta), in cui sono quattro le formazioni a contendersi la vittoria: Cali Condors, LA Current, London Roar ed Energy Standard. L’americano, l’uomo dei 13 ori vinti nelle rassegne mondiali e tra i protagonisti attesi in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, ha animato la scena e si è unito alla festa dei primati di questo day-1. Dopo infatti il WR firmato da Daiya Seto nei 400 misti (giapponese facente parte della compagine degli Energy Standard),ha voluto porre il suo sigillo nei 50 stile libero maschili, dando un doppio schiaffo morale al francese Florent Manaudou, in gara anche lui in questa competizione. Il riferimento dei Cali Condors ha infatti battuto nel confronto il transalpino e gli ha strappato ...

