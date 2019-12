Microsoft annuncia i Games with Gold di gennaio

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Asu Xbox One, i giocatori potranno sgattaiolare e saccheggiare nel gioco stealth fantasy Styx: Shards of Darkness o indossare il mantello per diventare il cavaliere oscuro in Batman: The Telltale Series. Su Xbox 360 e Xbox One tramite la retrocompatibilità, si potrà partecipare al torneo King of the Iron Fist in Tekken 6, e giocare con LEGO Star Wars II: The Original Trilogy.Tutti i giochi saranno disponibili esclusivamente per i membri Xbox Liveper un periodo di tempo limitato come parte dei. Leggi altro...

GamePlayFusi : RT @Eurogamer_it: Games with Gold: #Microsoft annuncia i giochi di gennaio. - Eurogamer_it : Games with Gold: #Microsoft annuncia i giochi di gennaio. - ruggio81 : RT @ApuliaRetro: 20 dicembre 1996 #AppleComputer Inc. annuncia l'intenzione di acquistare la società di #SteveJobs, NeXT, e di reclutare lo… -