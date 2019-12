Messina | arrestati cinque ex pentiti “Avevano ricostituito un clan”

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Erano tornati in Sicilia dove gestivano estorsioni e traffico di droga. Blitz della squadra mobile, in manette 14 persone. Il personaggio chiave dell'inchiesta è l'ex pentito Nicola Galletta, killer del clan di Giostra

