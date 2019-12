Le Guide dell’Esercito in ospedale a Salerno per portare giocattoli ai bambini ricoverati (Di venerdì 20 dicembre 2019) I soldati del Reggimento Cavalleggeri Guide dell'Esercito Italiano all'ospedale "San Giovanni di Dio - Ruggi d'Aragona" di Salerno per consegnare giocattoli ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Presenti anche il comandante, colonnello Daniele Cesaro, ed il primario, il dottor Rosario Pacifico.

Leggi la notizia su napoli.fanpage

