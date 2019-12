Kate Moss maschiaccio in Senza veli

Leggi la notizia su attualitavip.myblog

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Shooting bollente sulla spiaggia di Miami per, che posa in abiti maschili sfoggiando un Senza veli esplosivo. Indossa coppola, bermuda in pelle e cappotto oversize che, quando si apre, rivela il seno nudo. A 45 anni la super modella è più bella e sensuale che mai.

