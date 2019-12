Fran | «nonna Natale» | che prepara i regali per i più poveri

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Quest’anno, a, almeno 500 persone, che non avrebbero ricevuto nemmeno un regalo, troveranno il loro dono sotto l’albero. Gliel’hatoClark, una80enne di Hengrove, Bristol, che da quattro anni passa il suo tempo libero a scegliere piccolidie a impacchettarli in scatole di scarpe, per donarli alle persone bisognose. L’idea le è venuta dopo avere letto un annuncio, sul giornalino della parrocchia, che chiedeva donazioni per il. All’epocasi sentiva molto sola: si era trasferita da poco in una casa di cura, lontano dalla sua famiglia. «Prima mio figlio viveva di fronte a me, quindi lui e i miei nipoti erano venivano a trovarmi tutti i giorni, ma una volta che mi sono trasferita non potevano più farmi visita così spesso», ha spiegato. «All’inizio mi sentivo sola, poi ho visto quell’annuncio e ho pensato che fosse una grande idea. Mi ...

