Ex Ilva | raggiunto un preaccordo tra ArcelorMittal e commissari per riprendere i negoziati

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Soluzione trovata al rush finale per rilanciare il polo siderurgico di Taranto. Per il momento si tratta solo di un accordo non vincolante: iquesta mattina hannoun'intesa per far ripartire la trattativa tra le parti. La negoziazione andrà avanti fino al 31 gennaio. I sindacati: "Non siamo stati coinvolti".

sole24ore : Ex #Ilva, raggiunto il pre-accordo tra #governo e #ArcelorMittal - Adnkronos : Ex #Ilva, legale #ArcelorMittal: 'Raggiunto accordo di base' - Trmtv : Taranto, raggiunto accordo tra Ex Ilva e ArcelorMittal: entro il 31 gennaio contratto -