Esplosione in un appartamento nel casertano: perde la vita un 70enne (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Un’Esplosione in un appartamento è costata la vita a un 70enne. E’ successo nella periferia di Mondragone, nel casertano, dove un uomo è deceduto e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco, impegnate a spegnere l’incendio che si è propagato dopo lo scoppio. Stando a una prima ricostruzione, alla base dell’accaduto ci sarebbe una bombola del gas difettosa. Si attendono, però, i rilievi delle forze dell’ordine per fare definitivamente luce sulla causa che ha portato al decesso del 70enne. L'articolo Esplosione in un appartamento nel casertano: perde la vita un 70enne proviene da Anteprima24.it.

