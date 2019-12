Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dramma a Eraclea, in provincia di Venezia. Un uomo è uscito di strada andando contro un albero con la propria Fiat Punto. È stato subito soccorso dall’autista di un mezzo pesante che ha assistito alla scena. Una volta appurato che tutto andava bene, ilista è ripartito ma non si è accorto che la vittima dell’incidente era vicina al, investendolo in modo mortale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. LEGGI ANCHE: Donna incinta rischia di abortire ma un tassista la soccorre. Come ricostruito, la vittima dopo l’incidente era riuscita ad uscire da sola dall’auto incidentata ma il guidatore del, un mezzo per la raccolta dei rifiuti, era andato a sincerarsi del suo stato di salute. Poi, al momento della ripartenza, non si è ...

CronacaSocial : ?? ULTIM'ORA. Scende dal camion per soccorrere un automobilista ma poi lo travolge. Dramma assurdo. LEGGI??… - acssalerno : Interesse legale: dal prossimo anno scende allo 0,5% - Frances58517398 : Io se posso, bro, darei la scossa dal telecomando, non il televoto E se trovano il petrolio al Sud, diventano ricch… -