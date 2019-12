Sanremo 2020 | Fiorello rivela che un ospite non ci sarà…SPOILER!

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si, avete letto bene. Nonostante i rumors avessero dato per sicura al Festival di, la tripletta formata da Amadeus, Jovanotti e, uno di loro non ci sarà. Jovanotti, appunto. A dare la notizia, però, non è stato il cantante, madurante la trasmissione VivaAsiago10!. Il presentatore di Viva RaiPlay ha dichiarato: Ho saputo ieri in via ufficiale che Jovanotti non sarà al festival perché deve partire, deve rilassarsi. Farà un giro in bici in Perù: partirà il 2 febbraio e il festival inizia il 4. Amadeus ha replicato subito:annuncia e disannuncia a piacimento. Non mi ha detto niente. Se Jova parte per il Perù in bici non c’è niente da fare. Per convincerlo potrei dirgli che lo iscrivo alla Milano-. Speriamo che il mattatore ufficiale della kermesse musicale cominci a regalarci qualche anticipazione di prima mano per poterne ...

IlContiAndrea : Ecco qui. Dopo mille verifiche incrociate il listone atteso. Accattatevill #Sanremo2020, nel toto Big il trionfo… - trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… -