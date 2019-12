Repubblica | lo schiaffo di De Laurentiis ad Ancelotti | una stroncatura della sua gestione

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Le parole pronunciate da Dealla cena di Natale, scriveNapoli, sono una chiaradel lavoro di. «Il brutto tempo è passato e il sole sta già sorgendo all’orizzonte….». Così parlò De, dandola netta sensazione di essersi liberato senza alcun rimpianto di, almeno non di natura professionale. Non sono ovviamente parole di circostanza, ma un messaggio diretto lanciato dal presidente al di là delle parole affettuose, più o meno di circostanza, il presidente non si è preso nemmeno la briga di concedere al suo ex allenatore l’onore delle armi: stroncandone al contrario latecnica in maniera quasi brutale. Il numero uno azzurro ha infatti cancellato con un colpo di spugna l’ultimo anno e mezzo, a costo di rinnegare anche la scelta che aveva fatto un anno e mezzo fa, sostituendo Maurizio Sarri con uno dei tecnici più ...

