Red Dead Redemption 2 per PC | una mod consente ad Arthur di trasformarsi in un Jedi o in

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sappiamo che da quando Red2 è approdato su PC si sono aperte le porte dei modder che hanno creato mod più o meno particolari. Oggi è uscito il nuovo capitolo di Star Wars e, forse per celebrare il nuovo film, sono state create due mod che consentono addi intraprendere la via deglio dei Sith.La prima si chiama "Telekinesis and Pyrokinesis" e vidi spostare oggetti distanti da voi, attaccare nemici distanti con colpi telecinetici o creare esplosioni di fuoco. I giocatori possono muovere con la mente molti oggetti e possono anche creare esplosioni di fuoco piccole o grandi.La seconda mod si chiama "Blink" eal protagonista di battere le palpebre in modo da teletrasportarsi in un luogo distante. Tutto ciò che bisogna fare è schiacciare X edsi teletrasporterà in un luogo predefinito.Leggi altro...

Eurogamer_it : Una mod di #RedDeadRedemption2 vi consente di trasformare Arthur in un personaggio di #StarWars. - GamingToday4 : Red Desert Render è ispirato a un glitch di Red Dead Redemption 2 - MangaForevernet : ? GTA e Red Dead Redemption 2: il publisher registra il marchio 31st Union ? ? -