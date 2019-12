Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Incidentede, località sciistica delle Alpi sud orientali in Alto Adige: un turista sloveno di 47 anni è morto,un giovane tedesco di vent’anni, che ora si trova all’ospedale di Brunico con ferite giudicate non gravi. Questa mattina, sulla pista Sonne, i due sciatori si sono scontrati in modo violento: per il turista sloveno non c’è stato nulla da fare, iltedesco sembra invece fuori pericolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi di legge e chiarire la dinamica dell’incidente. L'articolodein unounproviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Plan de Corones, muore sciatore in uno scontro sulle piste. Ferito anche un ventenne) Playhitmusic - - Notiziedi_it : Scontro mortale sugli sci a Plan de Corones – Trentino AA/S - GiaPettinelli : Scontro mortale sugli sci a Plan de Corones - Trentino AA/S - -