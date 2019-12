“L' invisibile” | storia di due uomini e della loro illusione | vivere senza passato

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) È un gioco di specchi distorti quello che attraversa “L’Invisibile”, ultimo romanzo di Giovanni Floris, edito da Rizzoli. Un gioco di specchi che invita il lettore a riflettere sul tema dell’identità al tempo di internet, quando conoscersi non è mai stato così facile, come pure scoprirsi sconosciuti. Un gioco di specchi distorti così come distorta può essere la narrazione che ognuno dà di sé in mancanza – o in negazione – di pezzi del proprio.Il romanzo, ambientato nella Capitale, entra nelle vite di due cinquantenni che sarebbe difficile immaginare più diversi. Da una parte c’è Antonio, a metà strada tra il fallito e l’idealista: a cinquant’anni suonati, condivide un appartamento al Nomentano con tre coinquilini che hanno vent’anni meno di ...

