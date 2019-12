Il firmware di PS4 si aggiorna alla versione 7 02

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) A distanza di una settimana dal precedentemento, Sony ha pubblicato una nuova patch deldi PlayStation 4 che si7.02. La dimensione è di 447,9 MB perciò non ci vuole molto a scaricarlo.Due versioni in pochi giorni sono un po' insolite per Sony, e purtroppo non abbiamo nient'altro che la solita nota "questomento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema" da pubblicare. Che, nel caso non fosse chiaro, è la stessa frase standard che Sony usa di solito per questo tipo dimenti.Tuttavia, questomento, come tutti gli altri, è necessario per giocare online. Assicuratevi di scaricarlo il prima possibile, anche se potrebbe essere già instto quando tornerete a casa se la vostra console era in modalità di riposo.Leggi altro...

