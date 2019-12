Giovanni Brusca | per la Cassazione niente domiciliari perché non c’è “prova certa del suo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “La gravità dei reati commessi dae la caratura criminale che lo stesso ha dimostrato nella sua vita di possedere” portano “a considerare non ancora acquisita la provae definitiva del suo ravvedimento“. Sono queste le motivazioni con cui la prima sezione penale dellaha respinto con la sentenza dello scorso 7 ottobre la richiesta dial collaboratore di giustizia, che sconta a Rebibbia 30 anni di carcere, con fine pena nel 2022, per la strage di Capaci e l’omicidio di Giuseppe Di Matteo, il 12enne sciolto nell’acido. Per la concessione dei, spiega la, è necessario un “compiuto ravvedimento” e il “pentimento civile” va approfondito e verificato nel tempo. Dna e Dda di Palermo avevano espresso parere favorevole e gli operatori gli riconoscono un percorso ...

