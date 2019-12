Autostrade - Verso uno stop agli aumenti

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il 1 gennaio, come ormai da molti anni, per molteavrebbero dovuto scattare i rincari tariffari, calcolati sulla base dei meccanismi che regolano le concessioni: un tema da qualche tempo oggetto dattenzione da parte del mondo politico che, dopo aver incassato allinizio di questanno qualche sospensione degli, adesso avrebbe optato per un ulteriore rinvio, nellattesa che lintero comparto venga finalmente riordinato.Il provvedimento. Lo strumento scelto sarebbe quello del cosiddetto decreto milleproroghe, così chiamato proprio perché utilizzato per procrastinare lentrata in vigore di norme alle quali si è deciso di non dare attuazione immediata, che verrà sottoposto al consiglio dei ministri destinato a tenersi probabilmente, invece che domani, sabato mattina. La bozza più recente del testo prevede lo slittamento degli adeguamenti tariffari relativi al 2020 fino al 30 ...

