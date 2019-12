Aegean | dal 2020 voli diretti Napoli-Atene

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Airlines ha presentato il suo programma per il, anno in cui potrà contare su una capacità totale di 19,2 milioni di posti, 1,5 milioni in più di del 2019. Nel corso dell’annoopererà su 155 destinazioni in 44 Paesi, con 65 aeromobili. Tra le 155 destinazioni raggiunte, si spiega in un comunicato, l’Italia rimane al centro delle attività del gruppo. In Italia la compagnia greca prevede di offrire il 17% di posti in più rispetto all’anno precedente e 2 nuove rotte per collegare Milano e Roma con Salonicco. Nelinoltremetterà in collegamento 9 città italiane con la Grecia: da Bari, Bologna, Catania, Milano,, Palermo, Pisa, Roma e Venezia il vettore ellenico volerà direttamente ad. La compagnia prevede anche di aumentare la capacità su altre 47 rotte internazionali, aggiungendo 1,1 milioni di posti all’attività annuale e ...

