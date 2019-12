Tennis | Rublev e Khachanov new entry ad Abu Dhabi Djokovic e Nadal già in semifinale

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La stagione 2020 è ormai alle porte ed iti si stanno preparando con alcuni tornei di esibizione già alla fine del mese di Dicembre. Uno di questi è quello il Mubadala WorldChampionship, che si disputa ad Abu, ormai un classico appuntamento che quest’anno, però, si terrà prima di Natale. Negli Emirati Arabi i grandi protagonisti saranno Novake Rafael, che sono già in. Ovviamente gli organizzatori sperano in una finale tra lo spagnolo ed il serbo, ma attenzione anche al campione delle ATP Finals Stefanos Tstisipas. Il greco è stato sorteggiato nella parte alta (quella di) ed affronterà nei quarti di finale il russo Andrey, che ha preso il posto del francese Gael Monfils. Un’altra newè quella dell’altro russo Karen, che affronterà il sudcoreano Hyeon Chung e che sostituisce il connazionale ...

SuperTennisTv : Dal grip alla fase di accelerazione passando per apertura e preparazione, tutti i segreti dell'esecuzione del colpo… - autonomia_op : RT @SuperTennisTv: L'#ATPAwards dedicato al 'Comeback Player of the Year' è assegnato al giocatore che è stato in grado di riaffermarsi dop… - SuperTennisTv : L'#ATPAwards dedicato al 'Comeback Player of the Year' è assegnato al giocatore che è stato in grado di riaffermars… -