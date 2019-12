Ragazza si sveglia dal coma a un mese dall’incidente a Caserta

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Miracolo di Natale a, dove unadi 17 anni, Federica M., si èta dala undall’incidente in via Vincenzo Gallicola in cui è rimasta coinvolta lo scorso 25 novembre. Le sue condizioni sono in lento miglioramento.

