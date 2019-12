Omicidio Rega | immagine americano bendato fu diffuso su almeno due chat

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – La foto di Gabriel Natale Hjorte’ stata diffusa “sudueWhatsApp”. Il particolare emerge dall’atto di chiusura delle indagini firmato dai pm di Roma nei confronti di Silvio Pellegrini, il carabiniere che avrebbe materialmente scattato ela foto. L’, diffusa su dueWhatsApp, tra cui una dal titolo “‘Reduci ex Secondigliano’, con 18 partecipanti, veniva poi ulteriormente diffusa da terzi ad altri soggetti e” arrecando al giovane statunitense “un danno ingiusto”. L'articolofusudueproviene da RomaDailyNews.

