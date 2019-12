MotoGP | Lorenzo annuncia | “Presto tornerò nel paddock” Ipotesi collaudatore Yamaha

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Jorge? Lo spagnolo potrebbe ritornare nella squadra che lo ha fatto diventare grande. ROMA – Jorgedella? Possibile ritorno al passato per lo spagnolo che nelle ultime ore ha aperto ad una nuova avventura sempre nelle due ruote. Nessuna gara per il maiorchino pronto ad accettare la proposta del team di giapponese di aiutare i piloti a sviluppare la nuova M1 per competere per il titolo. Una suggestione romantica visto che il pilota iberico non ha mai nascosto l’ammirazione per la squadra che lo ha fatto diventare grande. I discorsi sono in corso e presto ci potrebbero essere importanti novità. In corsa anche la Ducati anche se con lapotrebbe arrivare la possibilità di ritornare in pista nel 2021. Jorgeritorna in? L’di un ritorno innon dispiace neanche a Valentino ...

motogp20177 : Lorenzo offered Yamaha MotoGP test role for 2020 - - bandierascacch1 : Jorge #Lorenzo potrebbe rientrare nel paddock-#MotoGP prima del previsto: il maiorchino sta valutando un'offerta di… - MsportXtra : #MotoGP Lorenzo offered a Yamaha testrole for 2020. -